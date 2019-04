Horst Evers - Früher war ich älter

WDR 5 Unterhaltung am Wochenende. . 01:50:37 Std. . WDR 5.

In diesem Programm geht es schlicht und ergreifend ums Ganze. Jetzt mal vom Großen her gesehen. Es ist ein Rückblick auf die Zukunft. Also die, mit der man vielleicht mal gerechnet hätte."