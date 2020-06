Hart an der Grenze meets WDR 5 Kabarettfest

Da die Veranstaltung "Hart an der Grenze" in Goch und das "WDR 5 Kabarettfest in Bonn" coronabedingt nicht stattfinden konnten, laden Wilfried Schmickler und Tobias Mann nun ihre Gäste zur Radio-Produktion ein. Mit dabei sind Kabarettist Gernot Voltz alias Herr Heuser, der Kölner Stand Upper David Kebekus und der Comedian Nikita Miller. Für Musik sorgt die Liedermacherin Miss Allie.