Hart an der Grenze

WDR 5 Unterhaltung am Wochenende. . 01:50:16 Std. . Verfügbar bis 23.10.2021. WDR 5.

Star-Kabarettist Wilfried Schmickler reist wieder mal hart an die Grenze nach Goch an den Niederrhein, um dort auch in Corona-Zeiten seine kabarettistischen Gäste zu begrüßen – auf Abstand. Aber mit Publikum. Mit dabei auch diesmal der Herr Heuser vom Finanzamt alias Gernot Voltz.