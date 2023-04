Hart an der Grenze - tabulos und verdorben

WDR 5 Unterhaltung am Wochenende. . 01:53:46 Std. . Verfügbar bis 05.04.2024. WDR 5.

Zu Gast bei Moderator Wilfried Schmickler sind diesmal in der Viller Mühle neben Gernot Voltz alias Herr Heuser vom Finanzamt, die Kabarettistin Anka Zink, Comedia Alex Stoldt und Musik-Kabarettist William Wahl. Hart an der Grenze ist dabei nicht nur Name der Veranstaltung, sondern auch Verpflichtung.