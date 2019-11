First Ladies - der WDR Kabarettistinnen-Preis

Mit den "First Ladies" verleiht der WDR zum ersten Mal einen Preis an herausragende Kabarettistinnen und Comediennes. Am 05.11.2019 werden im Ebertbad Oberhausen Künstlerinnen geehrt, die sich in der deutschsprachigen Kabarett- und Comedy-Szene einen Namen gemacht haben.