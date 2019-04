Audio: Abi-XXL-Wahnsinn und die Alexa-Protokolle

WDR 5 Satire Deluxe. . 54:00 Min. . WDR 5.

Ob beide Moderatoren das Ende der Sendung erleben? Oder nehmen sich Axel "You Know Nothing" Schnee und Henning "Khaleesi" Bornemann ein Beispiel an der Dramaturgie von "Game of Thrones"? Zu Gast im Studio: Die Kölner Kabarettkönigin Eva Eiselt! | audio