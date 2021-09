Die kleinen Songs an einem Sommerabend

WDR 5 Unterhaltung am Wochenende. . 01:49:40 Std. . Verfügbar bis 10.09.2022. WDR 5.

Die traditionellen "Songs an einem Sommerabend" mussten in diesem Jahr coronabedingt verkleinert werden. Unter dem Motto "Songs, die Brücken bauen - Lieder gegen Hass, Diskriminierung und Ausgrenzung - Chansons mit vielen Schwingungen und Stimmungen" sind vier Acts dabei: Carolin No, Tobias Thiele, Mackefisch und natürlich Matthias Brodowy.