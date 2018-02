Deutscher Kleinkunstpreis 2018

WDR 5 Unterhaltung am Wochenende | 24.02.2018 | 01:42:48 Min.

Die Kanzlerinnenberaterin der Bundeskanzlerin erhält in diesem Jahr den Deutschen Kleinkunstpreis in der Sparte Kabarett. Simone Solga zieht als naive Besserwisserin souverän die Strippen in der großen Politik. Das ist genial.