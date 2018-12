Audio: Schlaffe Briten und gelbe Westen

WDR 2 Zugabe Pur | 14.12.2018 | Länge: 26:29 Min.

Lord Onkel und Sir Fisch are not amused! Sie gratulieren in dieser von Brexit-Gerüchen und Gelb-Westen-Fieber geschwängerten Vorweihnachtsluft der FDP und Heino zu runden Geburtstagen und blicken voller Sorge auf den Stress in der ISS. Autor: Onkel Fisch. | audio