Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Trumpeltiere und Leithammel

WDR 2 Zugabe Pur | 08.12.2017 | Länge: 23:07 Min.

Die 15876184186. Woche, in der Trump die Welt in Aufruhr versetzt. Da hilft nur noch: bei Twitter ausloggen und ab auf den virtuellen Weihnachtsmarkt. Oder in die unberührte Natur. Mit ein bisschen Glück können Sie den neuen bayerischen Leithammel beobachten: das Söder. | audio