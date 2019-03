15. Politischer Aschermittwoch des Kabaretts

WDR 5 Unterhaltung am Wochenende | 09.03.2019 | 01:53:16 Std.

Am Aschermittwoch ist es wieder so weit: in Berlin treffen sich Deutschlands beste Kabarettisten zur Abrechnung mit dem aktuellen Politik-Geschehen. Eine satirische Abrechnung mit Wilfried Schmickler, Florian Schroeder, Anny Hartmann, Serdar Somuncu, Matthias Deutschmann und Arnulf Rating.