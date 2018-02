Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Pets & the City - New Yorker und ihre Haustiere

WDR 3 Kulturfeature | 10.02.2018 | Länge: 53:32 Min.

WDR 3 Kulturfeature: New Yorker lieben ihre Haustiere - so sehr, dass sie sie am liebsten immer bei sich haben. Eine Bescheinigung, dass der Halter das Tier zur emotionalen Unterstützung benötigt, macht selbst einen gemeinsamen Museumsbesuch möglich. // Von Lisbeth Jessen / Redaktion: Leslie Rosin / WDR/DKultur 2016 | audio