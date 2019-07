Audio: Medienkonzentration: jetzt auch in OWL

Ostwestfalen galt lange als das Paradies der Medienvielfalt in Nordrhein-Westfalen. In Zukunft werden u.a. "Neue Westfälische" und "Mindener Tageblatt" von einer gemeinsamen Zentralredaktion in Bielefeld beliefert. | audio