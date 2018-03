Audio: WDR 3 Werkbetrachtung: Claude Debussys "Ibéria"

WDR 3 Werkbetrachtungen | 24.03.2018 | Länge: 19:10 Min.

Er war nur ein einziges Mal in Spanien, doch den Komponisten Claude Debussy faszinierten die Eindrücke so sehr, dass er sie in seinem Werk "Ibéria" festhielt. Der Dirigent David Marlow unterhält sich mit dem französischen Komponisten in einem fiktiven Traum. | audio