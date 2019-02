Audio: Funke: harter Sparplan für NRW

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Interviews | 09.02.2019 | Länge: 04:49 Min.

Die Funke Mediengruppe hat erneut ein Sparprogramm angekündigt. In NRW und auch in der Zentralredaktion in Berlin müssen Mitarbeiter gehen. Für Volkmar Kah (DJV NRW) steckt dahinter Renditestreben ohne jede Strategie. | audio