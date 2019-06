Audio: Journalist in Trump-Land

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Interviews. . 06:03 Min. . WDR 5.

Unser Korrespondent Georg Schwarte hat seine letzte Woche in New York. Die Jahre in den USA haben bei ihm viele Gewissheiten zerstört. Das lag vor allem an einem Präsidenten, der über den Medien zu stehen scheint. | audio