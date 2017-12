Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Öffentliche Schuldenuhr läuft bald rückwärts

WDR 5 Morgenecho - Interview | 23.12.2017 | Länge: 06:03 Min.

Seit 22 Jahren läuft die öffentliche Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler in eine Richtung: Der Schuldenberg wächst. Das wird sich in 2018 zum ersten Mal ändern. Grund zum Jubeln? Fragen an Reiner Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler. | audio