Audio: Keiner lässt Italien allein

WDR 5 Politikum - Gespräch. . 06:12 Min. . WDR 5. Von WDR 5.

Europa lässt uns mit den Flüchtlingen alleine, klagt Innenminister Salvini. Und an Italiens Küsten landen ja auch die meisten Boote. Doch letztlich ist die Last für das Land gar nicht so groß, sagt Migrationsforscher Gerald Knaus. | audio