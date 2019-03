Audio: Zeitumstellung: Was macht das mit uns?

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 05:41 Min. . WDR 5.

In der Nacht zum 31. März 2019 stellen wir zwar noch einmal von Winter- auf Sommerzeit - das gehört aber bald der Vergangenheit an. Was wird das für unseren Alltag heißen? Dazu Schlafforscher Dr. Hans Günther Weeß. | audio