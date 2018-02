Studie: wieder mehr Medienvertrauen

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Interviews | 03.02.2018 | 08:04 Min.

Das Thema "Flüchtlinge" war im Jahr 2017 weniger präsent in den Medien. Gleichzeitig stieg das Vertrauen in die Medien wieder an. Wie passt das zusammen? Im Interview, Prof. Tanjev Schultz (Fach Journalismus, Uni Mainz).

Audio Download .