Audio: Die Bild, die Titanic, der Hund

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Interviews | 24.02.2018 | Länge: 04:55 Min.

Die Bild hat einen Hund bei der Mitgliederbefragung der SPD angemeldet und verkauft das als Aufklärung. Gleichzeitig fällt sie auf Satire der Zeitschrift Titanic herein. Was ist los bei der Bild? Fragen an Michael Meyer. | audio