Audio: Die Kunst des Kopfrechnens

WDR 2 Sonntagsfragen. . 23:45 Min. . WDR 2.

Jan van Koningsveld ist 49 Jahre alt und seit ca. 47 Jahren Kopfrechner und Gedächtnissportler. Er brachte es auf vier Weltmeistertitel und zwei Olympiasiege und hält seit 17 Jahren den Weltrekord in der Disziplin "The Ultimate Test of Pi". Woher kommt die Freude am Addieren ellenlanger Zahlenketten und am Wurzelziehen? Warum wurde der Emdener nicht Mathematik-Professor, sondern Bilanzbuchhalter? Und rechnet er sonntags beim Bäcker im Kopf aus, für wieviel Euro die Kundschaft Brötchen kauft? Moderation: Gisela Steinhauer. | audio