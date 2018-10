Audio: Istanbul als Zufluchtsort

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Interviews | 20.10.2018 | Länge: 05:29 Min.

In Istanbul können viele arabische Journalisten freier berichten als in ihren Heimatländern. Der Fall Khashoggi hat die Szene in Unruhe versetzt. Ein Gespräch mit unserer Korrespondentin Burcu Arslan. | audio