Audio: Sachsen und der braune Stempel

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Interviews | 08.09.2018 | Länge: 08:12 Min.

Viele Bürger in Chemnitz beschweren sich, sie würden von den Medien in die rechtsextreme Ecke gestellt. Was ist dran? Martin Machowecz ist Büroleiter der "Zeit im Osten" und hat mit uns gesprochen. | audio