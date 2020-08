Hörerfeedback zu Gendern

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Interviews.

Soll das als Pause gesprochene Gendersternchen Einzug in die Radio-Sprache halten? Bei "Radio Fritz" ist das jetzt so. Die vielen Zuschriften an unsere Redaktion besprechen wir mit Friederike Sittler von "Genderleicht".

