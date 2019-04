Game of Thrones: sündhaft teuer

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Interviews. . 05:40 Min. . WDR 5.

An diesem Wochenende startet die letzte Staffel der Fantasy-Serie "Game of Thrones". Beim US-TV-Sender HBO hätte zu Beginn keiner gedacht, dass die Saga so populär wird. Im Gespräch, Marcus Schuler (ARD San Francisco).

Audio Download .