Audio: Gerechtigkeit in der Familie - Joachim Stamp

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit | 13.11.2018 | Länge: 28:31 Min.

Geht es in Familien gerecht zu? Was kann Politik tun? NRW-Familienminister Joachim Stamp über seine eigene Elternzeit-Erfahrung, die Bedeutung frühkindlicher Förderung und warum er nicht am Ehegattensplitting festhält. | audio