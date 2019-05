Audio: Wie sich die Neuen Rechten vernetzen - Christian Fuchs

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit. . 28:02 Min. . WDR 5.

Christian Fuchs und Paul Middelhoff haben jahrelang im einflussreichen rechten Netzwerk recherchiert, das in den letzten Jahren in Deutschland entstanden ist. In der Redezeit spricht der Journalist Christian Fuchs über diese Neuen Rechten. | audio