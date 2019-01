Audio: Handball im Schatten des Fußballs?

WDR 5 Tagesgespräch | 11.01.2019 | Länge: 46:11 Min.

Die Handball-Weltmeisterschaft ist in Berlin gestartet. Die öffentliche Begeisterung hält sich aber in Grenzen. Woran liegt es, dass an die Popularität von Fussball kaum ein Sport heranreicht? | audio