Audio: WDR nach metoo-Abschlussbericht

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Interviews | 15.09.2018 | Länge: 07:58 Min.

In der metoo-Afäre im WDR wurde in dieser Woche der Abschlussbericht vorgestellt. Er konstatiert grundlegende, strukturelle Probleme, zum Beispiel durch Machtmissbrauch. Wie weiter? Fragen an WDR-Intendant Tom Buhrow. | audio