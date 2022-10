Was bietet die ARD-Kulturplattform?

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Beiträge. . 04:46 Min. . Verfügbar bis 28.10.2023. WDR 5. Von Michael Meyer.

Nach langem Anlauf geht ein digitales Kulturangebot an den Start: Die ARD bündelt Angebote aller Anstalten unter ardkultur.de. Die Redaktion mit Sitz in Weimar will Partner der Kultur- und Kreativszene sein. Michael Meyer hat sich die Seite angeschaut.

Audio Download .