VR: Karibiktauchen im Altersheim

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Beiträge | 01.09.2018 | 04:21 Min.

Menschen über 90 tauchen in der Südsee und glucksen vor Freude - so etwas erleben die Bewohner eines Kölner Altenheims dank einer Virtual-Reality-Brille. Das Heim integriert neue Medientechnik in allen Bereichen.

