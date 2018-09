Audio: Österreich: Medien zweiter Klasse

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Beiträge | 29.09.2018 | Länge: 03:17 Min.

Das FPÖ-regierte Innenministerium in Österreich verschickt ein Schreiben an alle Polizeidirektionen. Kritische Medien sollen demnach keine "Zuckerl" mehr erhalten. Die Woche in Wien fasst Clemens Verenkotte zusammen. | audio