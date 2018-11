Audio: WDR 5 Scala Ganze Sendung (23.11.2018)

WDR 5 Scala | 23.11.2018 | Länge: 42:00 Min.

Themen u.a.: Musik von Pink Flyod trifft auf Science Fiction - Stefan Keim über die Uraufführung "Kaleidoscope. To the Dark Side of the Moon" am Theater Bielefeld; Moskaus Bond und sein Komponist - Uli Hufen bewertet die Neuerscheinung "17 Augenblicke des Frühlings"; 300 Jahre US-amerikanische Kunst im Wallraf-Richartz-Museum - Vorbesichtigt von Andrej Klahn; Poesien des Alltags - Gespräch mit Buchgestalter Helmut Stabe; Service Netzkultur; Moderation: Rebecca Link | audio