Audio: Kommerzielle Podcasts: Lohnt es sich?

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Beiträge | 27.10.2018 | Länge: 04:27 Min.

In den USA bauen erste kommerzielle Podcast-Anbieter wieder zurück. Der Audio-Boom fiel dann doch nicht so groß aus. Und in Deutschland? Daniel Bouhs hat nachgefragt. | audio