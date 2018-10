Audio: Ein Jahr #metoo: ausdauernde Debatte

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Beiträge | 06.10.2018 | Länge: 04:24 Min.

Wer hätte gedacht, dass #metoo so ausdauernd diskutiert werden wird? In Hollywood fing es vor einem Jahr an. Unsere Korrespondentin Nicole Markwald hat geschaut, was die Debatte für Konsequenzen nach sich zog. | audio