Nach Relotius: transparenter werden

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Beiträge | 26.01.2019 | 02:37 Min. | Von Michael Westerhoff

Der Fall "Claas Relotius" hat Vertrauen in professionelle Medien erschüttert. In Dortmund wurde darüber nachgedacht, was Medien daraus lernen müssen. Ein Weg: Den Journalisten hinter der Geschichte transparent machen.

