Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Was unsere Urgroßeltern zu Weihnachten hörten

WDR 3 Mosaik | 22.12.2017 | Länge: 06:14 Min.

Die kulturgeschichtliche Aufarbeitung des Mediums Weihnachtsschallplatte ist noch nicht einmal in Ansätzen erfolgt. Dabei spiegelt das, was zwischen 1900 und 1957 aufgenommen wurde, um das Fest zu verschönern, immer auch den Geist der Zeit wider. Claus Fischer mit einer akustischen Reise in die Vergangenheit. | audio