Märchen als Quotenbringer

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Beiträge. . 04:13 Min. . Verfügbar bis 18.12.2021. WDR 5.

Dieses Weihnachten wird anders, aber auf eines ist Verlass: Zuverlässig setzen die Programmmacher in TV und Radio auf Märchen. Warum "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" und Co so gut funktionieren, erklärt Klaus Deuse.

Audio Download .