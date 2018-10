Audio: WDR 5 Scala Ganze Sendung (12.10.2018)

WDR 5 Scala | 12.10.2018 | Länge: 42:31 Min.

Scala live von der Buchmesse in Frankfurt; Gespräche u. a. mit der georgischen Schriftstellerin Nino Haratischwili; Wolf Haas über sein neues Buch "Junger Mann", Kristina Hortenbach berichtet über Promis auf der Buchmesse, Terry Albrecht fragt nach "Was ist DAS Buch der Messe?" Self Publishing Anbieter sprechen über Online Buchläden und vieles mehr. Redaktion: Simone Thielmann; Moderation Sebastian Wellendorf. | audio