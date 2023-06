Heidi Klum – ein Medienphänomen wird 50

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Beiträge. . 03:21 Min. . Verfügbar bis 01.06.2024. WDR 5.

Aus Bergisch Gladbach in die Welt: Model, Moderatorin und Medienliebling Heidi Klum feiert 50. Geburtstag. Hierzulande läuft derzeit die 18. Staffel von "Germanys Next Topmodel". Auch in den USA, wo Klum lebt, kennt sie fast jeder, berichtet Nils Dampz.

Audio Download .