Audio: Service Netzkultur: "Prix Ars Electronica: Schweiß und Höhenflüg

WDR 5 Scala - Netzkultur. . 06:58 Min. . WDR 5. Von Maja Fiedler.

Im VR-Projekt "Manic" tauchen Zuschauer ein in die Innenwelt zweier Geschwister mit bipolarer Störung. Filmemacherin Kalina Bertin nutzt dafür Original-Anrufbeantworteraufnahmen. In seiner Installation "Labor" stellt US-Künstler Paul Vanouse Schweißgeruch her. Von: Maja Fiedler | audio