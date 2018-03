Audio: WDR 5 Töne, Texte, Bilder Ganze Sendung (31.03.2018) (31.03.2018)

WDR 5 Töne, Texte, Bilder | 31.03.2018 | Länge: 42:08 Min.

Themen: Amazon Echo: Mein Leben mit Alexa; Was darf mein Sprachassistent speichern?; EU knöpft sich Facebook vor; Medien in Deutschland: viel zu homogen?; Geoblocking: Alles gut?; ARD und Verlage: das Medien-Facebook?; Audios und Videos: schwer zu finden; MA: WDR5 hat so viele Hörer wie noch nie; Medienschelte - Mario Barth und die Banalität des Alltags; Moderation:Frank Wörner | audio