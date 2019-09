Audio: Was kommt nach dem Brexit?

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Medienschelte. . 03:17 Min. . WDR 5. Von Tom Beinlich.

Annette Dittert ist durch, meint Tom Beinlich in seiner Kolumne. Seit Wochen steht Annette Dittert in London vor dem Parlament und berichtet über den Brexit. Und was kommt danach? Entlastungsdepression? | audio