Bundeswehr setzt auf Social-Media

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Beiträge . . 03:30 Min. . Verfügbar bis 12.12.2020. WDR 5. Von Julia Weigelt.

Die Bundeswehr hat immer größere Probleme, qualifizierten Nachwuchs zu finden. In der Not wirbt das Militär deshalb in den sozialen Netzwerken für den Job des Berufssoldaten. Leider nicht immer pannenfrei, wie jüngste Beispiele zeigen.

