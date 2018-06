"Begehbare" Filme

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Beiträge | 16.06.2018 | 04:24 Min.

Das Studio Babelsberg in Potsdam hat gerade ein volumetrisches Studio in Betrieb genommen. Darin können Menschen so gefilmt werden, dass sie lebensecht in 3-D-Modelle eingebaut werden können. Silke Ballweg berichtet.

Audio Download .