Audio: Entscheiden über Leben und Tod - Helfen als Dilemma

WDR 3 Kulturfeature. . 48:56 Min. . WDR 3. Von Bettina Rühl.

Hilfe im Katastrophenfall, bei Elend und Hunger - unsere Kultur wirbt für Mitleid und Zuwendung. Was aber, wenn die Not größer ist als die Ressourcen, sie zu bekämpfen? Dann ist man gezwungen zu entscheiden, was eigentlich nicht zu entscheiden ist. // Von Bettina Rühl / WDR 2019 / www.radiofeature.wdr.de | audio