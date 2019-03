Audio: Schauspieler Gustav Peter Wöhler

WDR 5 Tischgespräch | 06.03.2019 | Länge: 50:17 Min.

Gustav Peter Wöhler singt und tanzt als Prinz Sternschnuppe in "Frau Luna", seufzt sich als Milchmann Tevje durch "Anatevka", tourt mit seiner Band durchs Land und findet noch Zeit, am großen Küchen-Holztisch Gäste zu bewirten. Gastgeber zu sein hat er in der Kneipe seiner Eltern im ostwestfälischen Eickum gelernt. Auch davon erzählt er beim WDR 5 Tischgespräch mit Gisela Steinhauer. Moderation: Gisela Steinhauer | audio