Audio: Schwierige Zeiten in Israel: "Symbole haben wir genug"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 19.04.2018 | Länge: 06:00 Min.

Anlässlich der Unabhängigkeitsfeiern in Israel spricht David Witzthum über das Verhältnis zu Palästina und den Nahostkonflikt, in dem die USA nur noch symbolisch agiere. Trotz schwieriger Zeiten versuche man, die Feier zu genießen, so der israelische Journalist. | audio