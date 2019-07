Audio: Kostenloser ÖPNV: "Wir wollen unsere Klimaziele erreichen"

Monheim soll die erste Stadt in NRW mit kostenlosem, öffentlichen Busverkehr werden. Damit will die Stadt im Verkehrsbereich ihre Klimaziele erreichen. "Ich glaube, dass sich das auch andere Städte leisten können", so der Monheimer Bürgermeister Daniel Zimmermann. | audio